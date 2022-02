Marani: “Scudetto? Equilibrio parola d’ordine. L’Inter dà sempre l’impressione di…”

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport, sottolinea come Inter, Napoli e Milan stiano lottando praticamente alla pari in testa alla classifica

La parola d'ordine di questo campionato è equilibrio. Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport, sottolinea come Inter, Napoli e Milan stiano lottando praticamente alla pari in testa alla classifica per la conquista dello scudetto: