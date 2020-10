Marani: “Eriksen? Bisogna smontare un luogo comune. Il problema è lui che…”

Presente negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato di Inter-Parma a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara. Questo il commento del giornalista: “Con due trequartisti il gioco dell’Inter si svilupperebbe in maniera diversa e in quella posizione finalmente Eriksen potrebbe entrare più nel gioco perché continua a essere un tema centrale nell’Inter. Nelle sei partite Eriksen ha giocato 2 o 3 volte titolare, bisogna smontare il luogo comune che Conte non lo farebbe giocare, il problema è che Eriksen non gioca. Evidentemente non si trova nel modulo, nello sviluppo del gioco, perché lui non ha la fiducia che aveva e la partita di oggi potrebbe essere importante. A me piacerebbe vedere Eriksen integrato“.

(Sky Sport)