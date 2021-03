Marani: “Ieri mi ha stupito la ferocia di Conte, era assatanato. C’è solo un ostacolo per l’Inter”

Il giornalista ha parlato dell'ottimo momento dell'Inter e del grande lavoro fin qui svolto dal tecnico Conte

"I problemi finanziari sono gli unici che ha l'Inter che è una squadra che sul campo va benissimo. Juve e Inter sono le squadre più forti, una sta rispettando le aspettative, l'altra pesantemente sotto le aspettative. Penso che l'Inter possa avere lo stesso destino societario del Milan. Bisogna capire a quanto voglia vendere la famiglia Zhang, questo è l'unico ostacolo per la stagione dell'Inter. Situazione complicata in cui Conte è stato bravo, ha usato questa situazione estrema per dare un senso di gruppo. Inter molto compatta oggi, un solo gol nelle ultime 7 partite. Ha grande solidità. Oltre a Lukaku, mi ha stupito la ferocia di Conte sul 3-0, sembrava assatanato. Fisicamente spingeva la squadra, sul campionato Conte è l'allenatore più forte di tutti, soprattutto se ha la settimana libera e può allenare. Lui allena. In questa maratona è il miglior interprete, Conte pagato tanto ma alla distanza produce differenze".