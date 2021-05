Marani: “Allegri sarebbe l’ideale per l’Inter. Conte? Bisogna capire che…”

Massimiliano Allegri sarebbe la soluzione ideale per l'Inter dopo l'addio di Antonio Conte. Ne è convinto Matteo Marani

"Credo possa esserci un derby d'Italia tra Inter e Juventus per Massimiliano Allegri. Conte? Intanto stavo pensando che sarà il terzo allenatore campione d'Italia a lasciare la panchina, per un motivo o per l'altro. Mi sembra che abbia esplicitato in maniera chiara la sua posizione. Se non accetta l'indebolimento dell'Inter, credo sia legittimo fare le proprie scelte. Si autodefinisce un allenatore top e vuole una squadra alla sua altezza. Credo che però tutti debbano fare i conti con un ridimensionamento. Non ho idea se abbia degli scenari diversi, magari in Premier. Ora, però, ci vuole un'assunzione di responsabilità, bisogna fare i conti con nuove situazioni. Capisco i tifosi, dato che c'è un uomo che gli ha fatti vincere, ma bisogna fare i conti con quanto sta accadendo. L'Inter si muoverà in queste ore: Allegri ha un filo diretto con Marotta e già l'anno scorso era stato sollecitato. Sarebbe la soluzione migliore".