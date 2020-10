Marani: “Mi aspetto una grande Inter. È cambiata la natura di Conte e ho come l’impressione…”

Presente negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato di Genoa-Inter e pochi minuti dal fischio d’inizio della gara. Questo il commento del giornalista: “Oggi mi aspetto davvero una grande Inter per mettersi in carreggiata. È cambiata la natura di Conte. L’Inter ha raccolto molto meno di quello che ha prodotto, ha però fatto troppi errori dietro. Ho come l’impressione che il famoso incontro di Villa Bellini ci avesse restituito un Conte più moderato, dall’altra un po’ più normalizzato a bordo campo. Non sto vedendo l’Inter di Conte che aveva una natura compatta, molto chiara, molto gladiatoria e combattiva“.

(Sky Sport)