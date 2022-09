Marani: “Inter, la società deve aiutare Inzaghi. Simone bravo, ma Conte è speciale”

Dagli studi di Sky Sport, Matteo Marani commenta questo inizio di stagione complicato per l'Inter e Simone Inzaghi. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta nel derby. "L'Inter e la Juventus cercano riscatto in Europa. Il Milan è una società strutturata, riesce a supplire alle difficoltà. Difesa interista orribile. Come riaccendere la luce? Credo dando una svolta come fece Conte nell'anno dello scudetto nella famosa partita contro il Sassuolo".