Marani: “Con l’Inter l’Atalanta forse meritava addirittura la vittoria. Conte…”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Matteo Marani, proiettandosi alla prossima sfida di Champions League tra Atalanta e Real Madrid, è tornato sulla sfida di San Siro contro l'Inter , vinta dai nerazzurri di Conte per 1-0:

"Non voglio togliere alcun merito all'Inter, ma contro i nerazzurri probabilmente l'Atalanta avrebbe meritato il pareggio, se non addirittura la vittoria. Conte è stato molto abile nel giocare nell'unico modo possibile. Contro il Real Madrid molto dipenderà anche dalla forma di Ilicic, che a San Siro non ho visto benissimo".