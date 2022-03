Marani: “Inter, contraccolpo psicologico. Vice Brozovic mancanza grave e…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha commentato così la partita pareggiata dall'Inter contro il Venezia

"L'Inter deve sfruttare la pausa, far rifiatare qualche giocatore. E' arrivata col fiato corto ora, non so se ha pesato la mancata turnazione nella prima parte della stagione da parte di Inzaghi. L'Inter, se non vince il campionato, l'ha perso lei ed è l'unica. Milan e Napoli, nel caso, l'hanno vinto. Tutti scrivevano che l'Inter aveva già vinto il campionato, questo ha prodotto un contraccolpo fortissimo dal punto di vista psicologico. Ora deve essere bravo Inzaghi ma anche la società a far quadrato e cercare di superare questo stallo. Manca un vice-Brozovic ed è stato un errore grande".