Marani: “De Paul-Inter? Non a 40 mln. E c’è un’altra big italiana che vuole spostare stipendi”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Sampdoria , dagli studi di Sky Sport Matteo Marani ha parlato delle difficoltà economiche che i club stanno riscontrando a causa della pandemia. Questo il commento del giornalista: "De Paul? Non credo che l'Inter avrà 40 milioni, come probabilmente non li avranno altri club. C'è un grande club italiano che sta pensando di rispostare le mensilità come è stato fatto lo scorso anno sul prossimo esercizio".

"Evidentemente non è un problema di un solo club, ma di tutti i club. Il nome? Non è corretto fare il nome, vedremo come e quando verrà presentata la cosa. La Superlega ha portato in luce un problema che sotto stava crescendo da anni. Non lo so se l'Inter potrà prendere De Paul, sicuramente non a 40 milioni. Io credo che la prossima campagna acquisti dell'Inter dovrà essere fatta con saldo positivo".