Marani: “Inter a riposo con una chance virtuale importante. A gennaio si può…”

Matteo Marani, ospite di Sky Sport, ha parlato della vittoria ottenuta dall'Inter oggi in casa dell'Atalanta. Queste le sue considerazioni sulla squadra di Simone Inzaghi dopo il 3-2 di Bergamo che gli permette di arrivare alla sosta nel migliore dei modi: "L'Inter è riuscita a rimontare, metterla a posto e vincerla. Non senza difficoltà, perché alcuni limiti si sono visti, ma ha vinto in trasferta e contro una big. Ora va a riposo con la virtuale possibilità al rientro di avvicinare il Napoli per lo scontro diretto e per le sfide tra azzurri e Juventus e Roma sempre nel mese di gennaio".