Marani: “Dall’Inter risposta importante. In attesa di Lukaku per fortuna c’è Lautaro”

Torino ottima squadra, allenata benissimo. L'Inter ha trovato il gol con due giocatori ultimamente criticati. Risposta importante, anche se dall'Inter ci aspettiamo di più. Periodo non agevole, ora deve recuperare Lukaku, Dzeko non benissimo, per fortuna che c'è Lautaro. L'Inter non brilla, deve attraversare questa difficoltà.