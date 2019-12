Marani: “Rispetto allo scorso anno l’Inter ha un vantaggio. Sul mercato sarà importante…”

Presente negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato di Inter-Genoa a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara. Queste le parole del giornalista: “Secondo me saranno importanti i tempi dell’intervento sul mercato perché l’Inter alla ripresa ha Napoli e Atalanta, non due partite qualunque. Rispetto all’anno scorso l’Inter ha un unico vantaggio: giocherà due partite meno prima della sosta di Natale. Oggi sarebbe molto importante chiudere a pari punti con la Juventus. Oggi c’è bisogno di stringere i denti, dall’altra parte c’è un Genoa che ha bisogno di raccogliere punti. Le lamentele di Conte credo che abbia avuto fondati motivi. La stanchezza non riguarda solo i centrocampisti, ma anche gli stessi attaccanti. Skriniar che oggi viene criticato, è l’unico insieme ad Handanovic e Brozovic a non aver saltato nemmeno un minuto“.

(Sky Sport)