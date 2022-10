Marani: “Inzaghi? Giusto rivendicare il percorso. Scelte di rottura. Rispetto all’anno scorso…”

"Mi è piaciuto lo spirito, come combatte e come contrasta. Mi sono piaciuti Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan. È un'Inter che cerca solidità e che dà continuità alla sua nuova versione, che comincia ad avere una striscia. Poi ci saranno Fiorentina e Sassuolo fino alla Juventus: quello sarà un momento della verità per i nerazzurri".

"Inzaghi può essere contento per il lavoro fatto. Le sue sono scelte di rottura che erano mancate e che l'ambiente e lo spogliatoio gli chiedevano. Forse anche la società. Un po' ha rivendicato la sua storia. Di solito siamo abituati al suo profilo basso. Ora giustamente rivendica il percorso fatto. Anche per l'anno scorso: rimane l'amarezza per la non vittoria che la gioia per il 2° posto. La cosa curiosa è capire adesso cosa farà l'Inter, che l'anno scorso partì più forte. Fu prima nel girone d'andata e sopra quella di Conte di cinque punti. Poi a ritorno pagò. Questa volta potrebbe ribaltare".