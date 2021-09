Marani: “Inter, ora c’è una linea comune. Inzaghi ha fatto gruppo con la dirigenza”

Il giornalista Matteo Marani ha parlato della prestazione dei nerazzurri e anche del lavoro di Inzaghi

"Buona prestazione dell'Inter forse un pochino indietro alle altre due. Tra il 45' e il 55' ha avuto una serie di occasioni per vincere. Meno possesso palla, meno personalità, la attribuisco anche alle Nazionali. Sosta nazionali lunga e questo può incidere. Il mercato lo ha fatto Inzaghi, è stato accontentato. Inzaghi ha fatto gruppo con la dirigenza. Conte ogni tanto andava in un'altra direzione. Ora c'è una linea comune. Inzaghi mi ricorda Allegri nel post Conte. Arriveranno momento in cui servirà la ferocia di Conte e servirà il gruppo. Non mi piacciono gli allenatori che vanno per la loro linea. Mai visto vincere un campionato senza una società dietro.