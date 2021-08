Marani: “Inzaghi sta trasformando l’Inter da incognita a protagonista. Un solo dubbio”

Il pensiero del giornalista a proposito della squadra nerazzurra dopo il 4-0 in Inter-Genoa di ieri pomeriggio

Matteo Marani, nel suo editoriale per TuttoSport, ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Genoa. Queste le sue considerazioni: "Non si è notato un divario così ampio tra l’Inter precedente e l’attuale di Simone Inzaghi. Non è un risultato a fare un campionato e il Genoa non ha posto troppa resistenza, ma la squadra è piaciuta. L’Inter di ieri ha detto altre cose interessanti. La prima è che i giocatori cercano più che in passato il palleggio. Un po’ per la presenza sulla trequarti di Sensi, giocatore prezioso quanto fragile, un po’ perché Dzeko ha meno potenza e muscoli di Lukaku, ma tecnicamente dà un contributo enorme al gioco, un po’ perché Calhanoglu si è inserito in fretta nei meccanismi, sia in mezzo al campo che sotto porta. La difesa dovrà aspettare prove più impegnative per un responso di continuità, ma appare evidente la maggiore libertà data a Bastoni e colleghi di avanzare".