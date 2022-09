Marani: ”All’Inter c’è vuoto di leadership. Inzaghi bravo ma Conte è Conte”

''L'impressione è che ci sia una sorta di vuoto di leadership, l'Inter aveva un qualcosa di speciale con Conte, andava oltre le difficoltà, dopo Reggio Emilia diventò insuperabile. L'anno scorso l'Inter beneficiava dell'autostima dell'anno passato almeno fino febbraio, ora mi sembra evaporata. L'Inter appare più debole, più fragile, Barella che non copre sul terzo gol dell'Udinese mi ha colpito. Barella sta attraversando più difficoltà rispetto al periodo con Conte con cui era il miglior centrocampista italiano di gran lunga. Oggi la difesa è peggiorata, ancora più inquietante degli 11 gol sono i 77 tiri concessi. Dell'Inter di Conte mancano Hakimi, Eriksen e Perisic. Il resto c'è, la squadra non è stata smontata nonostante abbiano dovuto fare un mercato da segno + per tre anni''