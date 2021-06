Italia-Austria, Marani: “Abbiamo rischiato molto. Chiesa? Gol da predestinato”

Intervenuto nello studio di Sky Sport 24, Matteo Marani ha commentato la partita di Wembley di ieri sera tra Italia e Austria

"Chiesa ha illuminato una gara che rischiava di farsi davvero felice. E' stata la partita più complicata, ci siamo scontrati con la forza dell'Austria. La cosa importante è aver passato questo scoglio. Il gol di Chiesa è da predestinato, non è casuale che faccia sempre gol pesanti. Questa partita potrebbe fortificarci, dato che fin qui è sempre stato tutto in discesa. L'Austria non aveva niente da perdere, abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna. Abbiamo fatto fatica nel possesso palla, l'Austria ha fatto un'ottima partita, le gare ora iniziano a pesare tantissimo. Mancini e Vialli meriterebbero di vincere qualcosa con l'Italia, per fare pace con la storia azzurra".