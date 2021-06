Marani: “Italia? Bastoni protagonista con l’Inter e oggi meritatamente all’Europeo”

Intervenuto a Sky Sport 24, Matteo Marani è tornato sulla vittoria dell'Italia di Mancini di ieri contro il Galles

"Dei 7 gol fatti, 3 arrivano dal centrocampo. Mancini vuole molti inserimenti e molte giocate. Pessina? Si è creato con il lavoro le sue opportunità. Penso a tanti ragazzi che hanno l'età di Pessina e che sognano di essere lì un giorno. Il grande segreto di questa squadra è il gruppo, la voglia di stare insieme. Mi sembra che questo Europeo sia un segnale di ripartenza per tutto il Paese. Donnarumma? Se l'Italia vuole vincere, non può prescindere dal numero 1. Mancini come Pozzo? Non scomoderei questo paragone, Pozzo rimane il più grande, senza nulla togliere ai numeri di Mancini. Bastoni è stato un grande protagonista nell'Inter e oggi è meritatamente all'Europeo. Anche Chiesa può essere decisivo con i suoi strappi".