Marani: “Mourinho non torna per fare presenza. Competitivo contro l’Inter di Conte”

Il giornalista ha parlato a Sky Sport del ritorno in Serie A dello Special One che guiderà la Roma nella prossima stagione

"Torna un grande personaggio, uno che sa vincere. Io penso che arrivi per un progetto importante della Roma, non viene per fare presenza. Tutta Italia ieri ha parlato di Mourinho, sorpresa, stupore. La Roma aveva bisogno di un segnale di riscossa, per il calcio italiano un grande ritorno. Ora siamo attrattivi anche per il decreto crescita. Non è in Italia per il quarto quinto anno, l'obiettivo sarà essere competitivo contro la sua Inter, contro l'Inter di Conte".