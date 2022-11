Marani: “Non esiste una nazionale forte se alle spalle non ha club che la aiutano”

Le parole del giornalista: "Qualche giorno fa ho visto Mancini insieme ad Oriali, in tutti e due ho visto la grande amarezza di non essere al Mondiale"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Matteo Marani, giornalista, ha parlato così del momento della Nazionale: "Qualche giorno fa ho visto Mancini insieme ad Oriali, in tutti e due ho visto la grande amarezza e il dispiacere di non essere al Mondiale. Io continuo a pensare che un grande movimento azzurro sia fatto dai club: non esiste una nazionale forte se alle spalle non ha club forti che la aiutano e la sostengono, questa è la nostra storia".