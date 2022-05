Marani: “Milan primo notizia. Unica che non ha fatto plusvalenze. Scudetto, giornata chiave”

Intervenuto a Sky Sport 24, Matteo Marani ha sottolineato l'importanza di Milan-Fiorentina nella lotta scudetto tra i rossoneri e l'Inter

"Oggi il Milan affronta nettamente la partita più difficile da qui alla fine del suo campionato. Non bisogna sottovalutare la Fiorentina dopo le ultime prestazioni negative. Dovesse scavallare questa, se la giocherebbe alla grande con l'Inter. Il fatto che il Milan sia lì per me è una notizia: non doveva essere lì per struttura, per investimenti. E' l'unica che non è ricorsa alle plusvalenze, che ha tenuto gli ingaggi sotto controllo. Significa che c'è stato un grande lavoro dietro".