Marani: “Asllani mancava all’Inter, Mkhitaryan porta qualità. Una riflessione su Lukaku”

"L'Inter ha fatto una serie di operazioni interessanti. Mkhitaryan può essere un elemento importante per migliorare l'Inter qualitativamente, Asllani è l'alternativa per Brozovic che non c'era. E poi Lukaku, un grande ritorno. L'unica riflessione che faccio su Lukaku è che nell'Inter di Conte aveva un certo tipo di modo di giocare che non credo sia riproducibile oggi nell'Inter di Simone Inzaghi. Bisognerà ritrovare gli equilibri, Lukaku ha bisogno di profondità".