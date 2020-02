Marani: “Rinvio difficile da spiegare, ci sono soldi in gioco. C’è la brutta sensazione che…”

Sta comprensibilmente alimentando polemiche, di ora in ora, la decisione della Lega di Serie A di rinviare 5 partite della 26a giornata di campionato, tra cui il big match tra Juventus e Inter. Negli studi di Sky Sport nel post partita di Lazio-Bologna, terminata 2-0 in favore dei biancocelesti, Matteo Marani ha commentato così:

“Da domani in Piemonte torna la vita di tutti i giorni. Voglio dire che bisogna avere una strategia da parte delle istituzioni dello sport. Bisogna che le decisioni vengano anticipate. Il calcio non può rimanere sospeso, è il fenomeno sociale più importante di questo Paese. C’è un business, dei soldi in gioco, come hanno confermato anche i club. Faccio fatica a dare spiegazioni a queste decisioni, in Serie B nelle aree a rischio si sta giocando. Forse si giocherà la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan aperta ai piemontesi, non capisco perché. Si ha la sensazione di una cosa non governata e lo dimostra il fatto che la decisione è stata presa stamattina. Questo è il dato che preoccupa di più. Il calendario deve rimanere il faro, bisogna comunicarlo prima. La salute pubblica viene ovviamente prima, ma serve chiarezza“.

(Fonte: Sky Sport)