Marani: “Sassuolo coraggioso. Messaggio ad altri club: niente ASL, si gioca”

Il giornalista ha commentato la decisione dei neroverdi di non impiegare i Nazionali dopo i casi di covid19 riscontrati nello staff azzurro

Il Sassuolo ha deciso che per precauzione, nella gara con la Roma - quella che precede il recupero contro l'Inter - non manderà in campo i Nazionali italiani. La decisione arriva dopo la notizia ufficiale che ha comunicato la positività di quattro membri dello staff azzurro. Per precauzione, De Zerbi non impiegherà i nazionali italiani che hanno risposto alla convocazione di Mancini. Oltre a Ferrari e Locatelli, anche Berardi e Caputo che avevano lasciato il ritiro in anticipo, per problemi fisici.

Matteo Marani, su Skysport, ha commentato la decisione del club neroverde così: «Credo che la situazione sia difficile, in generale e purtroppo il contagio si diffonde velocemente. Servono comportamenti responsabili e coraggiosi. Come questo del Sassuolo. Una linea forte, netta, senza interpellare l'ASL, andando dritto sulla sua strada. Ha deciso il club da solo. A me non piaceva quando c'erano state delle sollecitazioni per avere delle risposte dall'ASL. Ognuno vede dal suo punto di vista. Chi è danneggiato denuncia come scandalo quello che accade, quando è dall'altra parte dimentica di essere stato favorito da quella vicenda. Il messaggio del Sassuolo è che tutte le partite si possono giocare. Certo, il Sassuolo avrà delle difficoltà. Il Sassuolo poteva recuperare strada nelle partite tra Roma e Inter, però ha fatto una scelta netta, chiara, per la quale pagherà un prezzo. Ma è un invito che parte forte a far si che anziché arrivare al braccio di ferro con ASL, giudici sportivi eccetera, esiste una strada coraggiosa, di lealtà, che è quella di giocare».