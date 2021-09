Marani: “Scenario apocalittico, l’Inter poteva sbandare. Ha dato risposta molto chiara”

Il giornalista Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport, ha parlato dell'avvio dell'Inter dopo un'estate tormentata

"Dispiace per Sensi, giocatori di qualità assoluta, internazionale. Il problema sono i continui problemi fisici. Dzeko è il simbolo della continuità in attacco, l'Inter mi ha fatto un'ottima impressione nelle prime due gare. L'Inter poteva sbandare, ha dato una risposta molto chiara. Inzaghi bravo, ora deve dare continuità. Con la Samp partita complicata, ma la risposta di Verona è stata confortante. Di fronte a scenario apocalittico, di un'Inter senza futuro, l'Inter ha trovato delle risposte. Conte ha fatto la differenza nel momento di difficoltà, forte nell'invertire la stagione, ed è la cosa più complicata per il club nerazzurro, dovrà essere bravo anche Inzaghi".