Marani: “Suning era punto di forza per l’Inter, ora le cose si sono ribaltate. Situazione difficile”

Il giornalista Matteo Marani ha parlato a Sky Sport del momento dell’Inter e dei problemi societari che sta attraversando il club nerazzurro:

“In questo momento il calendario è dalla parte del Milan, sicuramente come condizione e alternative sta molto bene. Può arrivare agli scontri diretti e al derby con un margine che ti può portare con meno ansia alla partita. Handanovic per molto tempo ha portato punti, ora non lo sta facendo. Barella è il miglior centrocampista italiano, sta giocando tutto sempre dappertutto. Grande crescita, ha una tempra e una testa di livello superiore altrimenti non puoi avere prestazioni di quel livello in modo quantitativo. Il mercato non sta portando quasi nulla. Vidal non ha fatto quasi nulla, Kolarov anche, Sanchez ha avuto problemi. L’Inter si attacca al presente. I due davanti sono la miglior coppia della Serie A”.

“Non possiamo dimenticare cosa succede all’Inter a livello societario. È un peso enorme. Suning era un punto di forza anche nei momenti difficili, avevi una proprietà molto forte. Ora si è ribalta la situazione, oggi Elliott fa investimenti di mercato. Inter ferma con stipendi, investitori, accordi. Situazione molto difficile. Conte sa che il giudizio si baserà sul fatto che l’Inter correrà per lo scudetto fino alla fine2.