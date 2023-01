Marani: “Ecco perché Inzaghi fa bene a rivendicare i tre trofei all’Inter”

“L’Inter parte con la terza coppa che comunque qualcosa significa e secondo me Inzaghi ha fatto bene a rivendicarlo. L’Inter è indietro, 9 punti meno di un anno fa, ha avuto problemi e difficoltà difensive, oltre a non aver avuto Lukaku. Dzeko, giocatore di livello assoluto, ha fatto le sue cose straordinarie. Ma è il Napoli che sta volando. L’Inter con l’Empoli non può e non deve sbagliare, poi c’è il mercato con tutte le discussioni che si porta dietro”, le sue parole.