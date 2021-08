Marani: “Inzaghi sta entrando nell’Inter in maniera garbata. Non ha forzato i toni”

Il giornalista ha commentato nel post partita di Sky Sport la vittoria dell'Inter di Inzaghi sul campo del Verona

"Grande impatto, questo denota la qualità dell'Inter. Oggi il centrocampo ha funzionato meno, ma è uscita la qualità. E se puoi mettere questo giocatore qui... Tutto va a favore del bilancio del mercato dell'Inter. Vittoria pesante perché sei andato sotto e non sei stato particolarmente brillante. Inzaghi sta entrando in maniera naturale e garbata nell'Inter. Non ha forzato i toni, l'Inter è pari all'anno scorso come vittorie. Lautaro-Dzeko si va affinando, devono trovare ancora i movimenti. Entrambi tendono ad accorciare, magari perdi un po' di profondità. All'Inter forse serve un'altra punta, magari una fisica per far rifiatare Dzeko".