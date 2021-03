Marani: “Inter, campionato non è chiuso. Scudetto? 2 fattori favorevoli. Mercato, il rimpianto…”

Le dichiarazioni del giornalista Matteo Marani in collegamento su Sky Sport sull'Inter di Conte a poche ore dalla sfida contro il Parma

Ecco le sue dichiarazioni: "Sicuramente l'Inter ha la dimensione della squadra da Scudetto. È una macchina da gol ed è difficile farle gol. Oggi ha il volto della squadra di Conte: attenta, protetta e che riparte con la forza dei suoi d'avanti. L'Inter ha avuto il vantaggio di avere a disposizione tutti i titolari, un fattore importante per accelerare. A posteriori l'eliminazione in Champions potrebbe rappresentare un vantaggio nella corsa scudetto. Il campionato non è chiuso. Sulla carta è possibile ma non è scontata. Poi l'Atalanta, in una gara importantissima per il cammino dell'Inter. Nonostante le difficoltà, la Juventus rimane l'alternativa più forte per la rosa. Il Milan è davanti, però è evidente che le squadre più forti sono Inter e Juventus: la prima ha avuto quella regolarità che la seconda sta cercando".