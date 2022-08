Marani: “Dzeko deve giocare, deve far parte dei titolarissimi. L’Inter deve cambiare testa”

"Dzeko deve giocare, è importante ed è giusto coinvolgerlo nel progetto. Inzaghi ha un compito non facile, deve farlo sentire parte dei titolarissimi. L'Inter non mi è piaciuta, non puoi affrontare la Lazio in quel modo, servirà un'altra prova. Lukaku non è in condizione, ma va innescato diversamente. Bisogna cambiare l'atteggiamento, non so se sono le scorie della scudetto perso, ma deve cambiare la testa".