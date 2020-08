Non sono bastate le parole del presidente Bartomeu per rasserenare gli animi attorno al Barcellona e attorno a Lionel Messi. In prima pagina il quotidiano Marca parla dell’argentino e sostiene che in realtà tiene in sospeso il Barça.

“L’argentino, con varie offerte sul tavolo, sta osservando tutti i movimenti e sta osservando con un silenzio inquietante”,si legge sulla prima pagina del quotidiano sportivo spagnolo.