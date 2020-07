Marca – Ecco la tattica usata dall’Inter per non perdere Lautaro Martinez

È scaduta la clausola rescissoria sul contratto di Lautaro Martinez. In Argentina ne parla anche Marca sottolineando che l’Inter vuole impedire all’attaccante di andarsene, per questo si seguirebbe una strategia precisa. “Il club nerazzurro avrebbe intenzione di migliorare il contratto dell’argentino e di raddoppiargli l’ingaggio. Attualmente lui guadagna due mln e mezzo a stagione, andrebbe a guadagnarne cinque. I nerazzurri provano quindi a tenerlo legato alla squadra per un po’”, si legge.

Marotta ha sottolineato che il giocatore, dopo una buona prima parte di stagione, deve trovare tranquillità. Il Barcellona – spiega il quotidiano – non ha nessuna intenzione di arrivare alle cifre richieste dai nerazzurri per l’argentino. “Ma questa storia è ancora solo all’inizio”, conclude il giornale.

(Fonte: marca.com)