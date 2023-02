Marcelo torna a casa: firma per il Fluminense dopo la rescissione con l’Olympiacos

Marcelo Vieira da Silva Junior, calcisticamente noto come Marcelo, 34enne esterno sinistro che fino al giugno scorso era una delle 'bandiere' del Real Madrid, torna a casa per giocare nel club che, nel 2005, lo lanciò nel calcio professionistico: il Fluminense. L'annuncio è stato dato dal club carioca, che non ha specificato la durata dell'accordo. Dal canto suo il giocatore, che ha già posato con la maglia del 'tricolor', ha commentato così sui social: "torno nel posto dove tutto è co cominciato".