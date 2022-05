Marcelo lascia il Real Madrid: “Brasile? No, voglio giocare ancora in Champions League”

L'esterno sinistro brasiliano non rinnoverà il suo contratto, ma allontana le voci di un ritorno in patria

Il Real Madrid saluta Marcelo: il terzino sinistro chiude la sua esperienza madridista alzando la Champions League, conqustata battendo in finale il Liverpool. Per il rientro in patria, tuttavia, c'è ancora tempo. Il suo futuro sarà ancora in Europa, come confermato a TNT Sports: "L'emozione è incredibile, è stata la mia ultima partita col Real Madrid, ma sono contento. Non è un giorno triste, me ne vado con una grande felicità. Ringrazio i tifosi per le notti magiche che ho vissuto al Bernabeu. Ho avuto la fortuna di essere il capitano del Real, di alzare una coppa prima di andarmene. Non potrei lasciare in modo migliore che con la mia quinta Champions League. Si è chiuso un ciclo bellissimo. Tornare in Brasile? No, al momento no. Voglio giocare ancora in Champions League, ho alcuni anni di fronte a me per continuare a giocare questo torneo. Non voglio mentire: alcuni dicono che andrò al Botafogo, altri al Fluminense, ma no, non ci andrò".