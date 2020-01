Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex portiere Luca Marchegiani ha parlato così del pareggio di sabato sera tra l’Inter e l’Atalanta: “L’Atalanta in questo momento ti impegna in maniera incredibile, mi ricorda la quadre di Zeman nei momenti migliori: schianta gli avversari nel ritmo. L’Inter nel secondo tempo è andata in difficoltà, la differenza è stata quella”.