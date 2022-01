Marchegiani: “Bastoni, gol e assist: è la dimostrazione che Inzaghi…”

In studio a Sky Sport, l’ex portiere Luca Marchegiani, ora opinionista, ha detto la sua sulla vittoria dell’Inter contro la Lazio per 2-1

In studio a Sky Sport, l’ex portiere Luca Marchegiani, ora opinionista, ha detto la sua sulla vittoria dell’Inter contro la Lazio per 2-1 a San Siro: “È stata una partita sofferta, una vittoria importante per l'Inter.Oltre a Skriniar, anche Bastoni ha dimostrato come Inzaghi stia attingendo a tutte le risorse davvero in questo momento per la sua Inter. Bastoni ha fatto sia il gol che l’assist. Già dall'anno scorso Bastoni si è iniziato a evolvere, con Conte, a fare il terzino di spinta. Lo sta facendo ancora di più e lo fa soprattutto con squadre che hanno una sola punta fissa. L'Inter lascia l'uno contro uno con de Vrij, non è un caso che abbiano segnato sia Skriniar che Bastoni”, le sue parole. Grazie a questi 3 punti, la squadra nerazzurra è tornata in vetta alla classifica di Serie A in solitaria.