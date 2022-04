Marchegiani: “C’è una differenza tra le difficoltà Inter e quelle di Milan e Napoli”

Il confronto dell'ex portiere tra i nerazzurri e le due antagoniste ai vertici della classifica di Serie A

Ospite di Sky, Luca Marchegiani ha confrontato i momenti delicati vissuti dall'Inter e dalle altre due squadre di vetta. Queste le sue considerazioni: "Le difficoltà dell'Inter sono emerse in un periodo in particolare, quelle di Milan e Napoli invece sono state ricorrenti e in un momento cruciale. Nessuna delle due è stata in grado di vincere partite che non si potevano sbagliare. Questa è la differenza".