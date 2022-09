Marchegiani: “Due cambi al 30′ solo se perdi 4-0, è un errore. E i giocatori lo pensano”

"Credo che i due cartellini gialli siano una componente. Mi trovo in difficoltà da fuori a commentare. Un cambio così 30' è solo giustificato se perdi 4-0. Era meglio aspettare la fine del primo tempo. L'Udinese aveva preso campo. Quello che penso io, lo pensano anche i giocatori dell'Inter, non fa bene. L'Inter ha perso e non dipende da quei cambi. Secondo me è stato un errore. Non è che si è passati da stagione prevalentemente motivazionale a una gestione troppo tattica?".