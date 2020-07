Marchegiani: “Inter calata nella crescita. Un giudizio? Sono combattuto perché…”

Luca Marchegiani, ex portiere, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così del momento dell’Inter prima della gara col Genoa: “Conte, da vincente qual è, non vuole far passare il messaggio che arrivare secondi sia un successo. Sono molto combattuto nel giudicare la stagione dell’Inter, ad un certo punto ho creduto potesse giocarsi lo scudetto fino alla fine. Il post-lockdown è stato particolare, la Juventus ha perso punti sapendo quello che era successo alle concorrenti, non abbiamo la controprova. L’Inter è calata nella crescita: la squadra si è fermata ed è la cosa che mi fa essere perplesso sul giudizio finale. Brozovic-Eriksen? Sono i due giocatori che possono dare qualità: manca imprevedibilità all’Inter, pochi che saltano l’uomo o fanno passaggi illuminanti, Eriksen ogni tanto li vede. Eriksen è come se facesse fatica a giocare dove c’è tanta gente: se si tira fuori dal traffico, non è facile trovare il passaggio giusto. Brozovic ha fatto bene, non si può pretendere tanto di più di quello che ha fatto”.