Marchegiani: “Inter cambiata con Sanchez e Brozovic. Handanovic? Vi spiego”

L’ex portiere Luca Marchegiani, ha parlato dell’Inter, della prestazione di Padelli e del problema alla mano di Handanovic che non gli ha permesso di esserci con l’Udinese. Queste le parole dell’ex estremo difensore:

«E’ stato decisivo Lukaku in un’Inter non brillantissima e l’Udinese aveva fatto qualcosa di più. Conte l’ha cambiata con Brozovic e Sanchez. Per me Eriksen è stato sufficiente, le giocate del primo tempo sono arrivate tutte dalle sue azioni. Moses ha fatto una partita onesta ma da lì sono arrivate le azioni più pericolose. Si è vista la condizione non perfetta del giocatore che in Turchia non giocava regolarmente. Padelli non giocava da tanto e non era un momento facile per l’Inter invece lui ha dato sicurezza. A parte un momento particolare con una palla difficile data a Moses non sembrava un portiere che non giocava da tempo. Handanovic? Di solito indice medio e pollice sono le dita che usa un portiere, il mignolo preoccupa meno. Io lo fasciavo rigido e lo piegavo leggermente. Sanchez? Magari inserire dal primo minuto Esposito era un modo di Conte di pungolarlo. Quando sono entrati lui e Brozovic la gara è cambiata. Se i nuovi acquisti si metteranno subito a regime l’Inter si è avvicinata molto alla Juventus. Anche la Lazio è da considerare in corsa per lo scudetto: sta vivendo un’annata magica e tutto dipenderà dalla tenuta nei prossimi mesi».

(Fonte: Skysport)