Marchegiani: “L’Inter non mi ha deluso, partita fondamentale. Vittoria importantissima”

L'ex portiere, durante Sky Calcio Club, ha parlato della vittoria dell'Inter di Inzaghi in casa della Juventus di Allegri

"Partita fondamentale, non mi ha deluso dopo il vantaggio. Ha sofferto prima, non è stata brillante ma ha rischiato poco. Forse l'inizio della partita c'era una convinzione. Vittoria importantissima. Rigore? Secondo mer era più corretto seguire la decisione dell'arbitro. La Juve ha deciso di giocare questa gara per nobilitare la stagione: una vittoria conquistata con quella prestazione avrebbe fatto cambiare la percezione della Juventus. Inzaghi allenatore tattico, si fida dei giocatori che ha. Non cambia modulo quando manca Brozovic ma mette un giocatore a sostituirlo".