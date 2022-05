Marchegiani: “Inter stanca, la finale di Coppa Italia può incidere sul campionato”

Le parole dell'ex calciatore a proposito dei nerazzurri dopo la vittoria di ieri in casa dell'Udinese

Luca Marchegiani, ospite di Sky, ha parlato anche di Inter nel corso di Sky Calcio Club. Queste le sue considerazioni: "L'Inter che tutti abbiamo considerato come la squadra più in condizione, secondo me non lo è così tanto come sembra. E' stanca, come è normale per tutte le squadre che hanno fatto le coppe e che hanno dato tanti giocatori alle nazionali. Per questo, la finale di Coppa Italia con la Juventus può incidere sulla gara successiva di campionato".