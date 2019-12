Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’, Luca Marchegiani ha elogia questa prima parte di stagione dell’Inter. “Altra grande realtà di questo campionato è l’Inter, sta facendo una stagione straordinaria. Sta trovando soddisfazione nei giocatori che in questo momento ne hanno bisogno, come Lukaku e Candreva. L’Inter ha tanti motivi per rallegrarsi“.

