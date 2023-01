Marchegiani: “Inter, la vittoria col Verona era quello che serviva prima della Supercoppa”

"Era proprio quello che serviva all'Inter prima della Supercoppa, una partita da vincere col massimo risultato e con il minimo sforzo. Non è che non ha avuto la forza, non ha avuto necessità o bisogno di affondare. Il Verona ha fatto il suo, è uscito a testa altissima da San Siro ma ha giocato sempre uomo contro uomo senza mai calciare in porta e senza creare i presupposti di pericolosità. L'Inter ha gestito senza alcun patema. Supercoppa? E' un'epoca in cui i trofei si contano e non si pesano, entrambe vanno lì per vincere. Per il Milan è un periodo difficile"