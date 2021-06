EDICOLA TS – Marchegiani: “Inzaghi un top. Inter, fidati”

L'Inter, con Inzaghi, è in buone mani. Lo assicura Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e compagno di squadra di Simone

L'Inter, con Simone Inzaghi, è in buone mani. Lo assicura Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio (oggi opinionista Sky Sport) ed ex compagno di squadra del nuovo allenatore nerazzurro. Ecco come titola Tuttosport: "'Inzaghi un top. Inter, fidati. L'ex compagno Marchegiani: 'Simone fa rendere tutti al massimo'. Lukaku rivela: 'Gli ho parlato, conversazione positiva. Resto qui'".