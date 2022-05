Marchegiani: “Juventus-Inter l’ha vinta Inzaghi con questo cambio”

Luca Marchegiani, ex portiere e ora opinionista, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter in finale di Coppa Italia contro la Juve

Luca Marchegiani, ex portiere e ora opinionista, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter in finale di Coppa Italia contro la Juventus: “È stata una partita bellissima, vissuta con grande correttezza sugli spalti. L’Inter è partita meglio, la Juve l’ha condotta fino al 2-1 e anche dopo, per me sono stati decisivi i cambi. Inzaghi con Dimarco ha cambiato gli equilibri. Allegri pensando di tenere meglio con la difesa a 3, in realtà non l’ha fatto: la squadra non è più riuscita a ripartire. I gol poi sono arrivati su episodi discussi, ma il pareggio dell’Inter era nell’aria”.