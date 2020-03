Marchegiani: “Juve, gesto eccezionale ma non per tutti. Serie A, bisogna riconoscere…”

Su Sky Sport 24, l’ex calciatore e ora opinionista Luca Marchegiani è intervenuto per commentare il taglio degli stipendi in casa Juventus e le ipotesi in ballo per concludere la Serie A 2019/2020: “Me l’aspettavo la riduzione dell’ingaggio. Il messaggio della Juve è eccezionale: i calciatori hanno dimostrato che non sono fuori dalla realtà ma sanno prendersi le responsabilità. Questo sacrificio non si può chiedere a tutti i calciatori: a quelli di categorie inferiori non lo si può chiedere perché vivono con lo stipendio come altri lavoratori. Serie A? Non bisogna capire come e quando ricominciare, ma bisogna fare qualcosa per salvaguardare a livello economico lo sport. Molte società di calcio, di tutti i livelli, sono virtualmente fallite. Bisognerà vedere i rapporti con gli sponsor. Servirà l’impegno di tutti. Si ricomincerà con delle incognite incredibili. Giorno dopo giorno diminuiscono le certezze. Chi sarà favorito? Impossibile dirlo, ma devono essere riconosciuti i meriti a chi ha ottenuto certi risultati in due terzi della stagione. O si finisce o si annulla, ma trovo ingiusto in alcuni caso farlo come nel caso del Benevento che ha un grande vantaggio e dovrebbe ripartire dalla B“.