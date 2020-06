Marchegiani: “Lautaro? In Serie A nessuno è insostituibile: con quei soldi l’Inter può…”

Luca Marchegiani, ex calciatore e ora opinionista, ha detto la sua nel corso di Sky Calcio Club sulla possibile cessione da parte dell’Inter di Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona: “È un giocatore giovane e richiesto. Può ancora migliorare e non ha raggiunto la sua completa maturità. È giusto che l’Inter se lo faccia pagare bene, soprattutto se lo vuole il Barcellona, una società che tira fuori i soldi. A quelle cifre è un’affare da fare. Io lo cederei perché non ci sono calciatori insostituibili in Serie A e a quelle cifre si può prendere uno che lo sostituisca“.