Marchegiani: “Messi-Maradona? Diego ha vinto a Napoli e avuto il coraggio di…”

“Maradona ha avuto coraggio e merito di giocare anche in squadre non top. A Napoli il primo anno ha lottato per la salvezza. È stato capace, non da solo ma con una squadra dietro, di vincere per la prima volta a Napoli. In quel famoso Mondiale ha vinto due partite quasi da solo. Non posso non considerare queste cose quando faccio la valutazione Messi-Maradona”, le sue parole al canale di Caressa.