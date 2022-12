Marchegiani: “Mihajlovic era un uomo speciale e leale. Ammiro la famiglia”

"Ci sono tante persone che in questi anni in cui è stato allenatore l'hanno frequentato e sentito più di me. Io porto nel cuore i cinque anni trascorso insieme alla Lazio, abbiamo vissuto esperienza fantastiche nella quotidianità e delle emozioni che mi hanno legato per sempre a lui. Sinisa era un uomo speciale, tosto perché era così e tutti noi abbiamo avuto una prova di questo, però era un uomo estremamente leale.